Пираты за два дня взломали сразу пять новых игр

Хакерские группировки за несколько дней взломали сразу пять свежих релизов. Группировки CODEX и HOODLUM взломали игры Microsoft Flight Simulator, Peaky Blinders: Mastermind, Battletoads, Mortal Shell и Spiritfarer.

Большинство взломанных игр было защищено системой Steam-DRM, которую довольно легко обойти.

При этом хакерам до сих пор не удаётся взломать крупные релизы, имеющие более серьёзную степень защиты. Так, пока не взломаны FIFA 20, Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 и ещё несколько топовых игр.

Ранее пираты взломали Horizon Zero Dawn всего через несколько часов после релиза. Разработчик не стал добавлять антипиратскую защиту, оставив лишь DRM от Steam. В итоге хакерам из CODEX потребовалось совсем немного времени, чтобы преодолеть защиту. Игра была взломана уже через несколько часов.