Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В Apple заявили, что разработчики Fortnite просили особые условия

В Apple заявили, что разработчики Fortnite просили особые условия
Киберспорт / Fortnite 0

Юристы Apple представили в суде три письма, которые глава Epic Games Тим Суини направил компании. В них разработчик Fortnite просил у Apple особые условия в магазине App Store. Письма были направлены в конце июня незадолго до того, как глава Epic Games обвинил Apple в создании несправедливых условий и монополии.

У Epic Games и Apple возник серьёзный конфликт. Разработчик обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без 30%-ной комиссии Apple. После этого компания удалила игру из App Store. В ответ Epic Games обратилась в суд.

С помощью писем Суини Apple пытается доказать, что глава разработчика преследует личные финансовые цели. В свою очередь в Epic Games говорили, что борьба с Apple является отстаиванием прав разработчиков.

Epic проведёт чемпионат в королевской битве, в котором будут награды, высмеивающие Apple
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020