В Apple заявили, что разработчики Fortnite просили особые условия

Юристы Apple представили в суде три письма, которые глава Epic Games Тим Суини направил компании. В них разработчик Fortnite просил у Apple особые условия в магазине App Store. Письма были направлены в конце июня незадолго до того, как глава Epic Games обвинил Apple в создании несправедливых условий и монополии.
У Epic Games и Apple возник серьёзный конфликт. Разработчик обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без 30%-ной комиссии Apple. После этого компания удалила игру из App Store. В ответ Epic Games обратилась в суд.
С помощью писем Суини Apple пытается доказать, что глава разработчика преследует личные финансовые цели. В свою очередь в Epic Games говорили, что борьба с Apple является отстаиванием прав разработчиков.
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