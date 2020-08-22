В Apple заявили, что разработчики Fortnite просили особые условия

Юристы Apple представили в суде три письма, которые глава Epic Games Тим Суини направил компании. В них разработчик Fortnite просил у Apple особые условия в магазине App Store. Письма были направлены в конце июня незадолго до того, как глава Epic Games обвинил Apple в создании несправедливых условий и монополии.

У Epic Games и Apple возник серьёзный конфликт. Разработчик обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без 30%-ной комиссии Apple. После этого компания удалила игру из App Store. В ответ Epic Games обратилась в суд.

С помощью писем Суини Apple пытается доказать, что глава разработчика преследует личные финансовые цели. В свою очередь в Epic Games говорили, что борьба с Apple является отстаиванием прав разработчиков.