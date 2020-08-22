Разработчик показал релизный трейлер Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Компания Activision представила релизный трейлер игры Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Игра представляет собой объединённый ремастер двух первых частей.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2.

Релиз игры должен состояться 4 сентября. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

В ремейке появится как минимум восемь новых спортсменов. А скейтеры из оригинальных игр будут состарены на 20 лет.

В Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 добавят следующих спортсменов:



• Лиззи Арманто;

• Лео Бейкер;

• Летиция Буфони;

• Райли Хоук;

• Найджа Хастон;

• Тишон Джонс;

• Аори Нисимура;

• Шейн О'Нилл.

Разработчик планирует улучшить графику и анимацию. Кроме того, будет изменено управление, его адаптируют под современные геймпады. Будут расширены уровни игры. Версия игры для PC, PS4 Pro и Xbox One X будет поддерживать разрешение до 4K.