Разработчик показал релизный трейлер Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Компания Activision представила релизный трейлер игры Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Игра представляет собой объединённый ремастер двух первых частей.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2.
Релиз игры должен состояться 4 сентября. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
В ремейке появится как минимум восемь новых спортсменов. А скейтеры из оригинальных игр будут состарены на 20 лет.
В Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 добавят следующих спортсменов:
• Лиззи Арманто;
• Лео Бейкер;
• Летиция Буфони;
• Райли Хоук;
• Найджа Хастон;
• Тишон Джонс;
• Аори Нисимура;
• Шейн О'Нилл.
Разработчик планирует улучшить графику и анимацию. Кроме того, будет изменено управление, его адаптируют под современные геймпады. Будут расширены уровни игры. Версия игры для PC, PS4 Pro и Xbox One X будет поддерживать разрешение до 4K.
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