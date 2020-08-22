Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Разработчик показал релизный трейлер Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Разработчик показал релизный трейлер Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Activision представила релизный трейлер игры Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Игра представляет собой объединённый ремастер двух первых частей.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2.

Релиз игры должен состояться 4 сентября. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

В ремейке появится как минимум восемь новых спортсменов. А скейтеры из оригинальных игр будут состарены на 20 лет.

В Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 добавят следующих спортсменов:

• Лиззи Арманто;
• Лео Бейкер;
• Летиция Буфони;
• Райли Хоук;
• Найджа Хастон;
• Тишон Джонс;
• Аори Нисимура;
• Шейн О'Нилл.

Разработчик планирует улучшить графику и анимацию. Кроме того, будет изменено управление, его адаптируют под современные геймпады. Будут расширены уровни игры. Версия игры для PC, PS4 Pro и Xbox One X будет поддерживать разрешение до 4K.

В ремейк игры Tony Hawk’s Pro Skater добавят новых скейтбордистов
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020