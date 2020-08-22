Стало известно, как будут выглядеть обложки NBA 2K21 для PlayStation 5
Компания 2K Sports подготовила две версии издания баскетбольного симулятора NBA 2K21 для PlayStation 5. У стандартной версии будет коробка в синем оформлении, а у издания Mamba Forever – чёрно-синяя с изображением Коби Брайанта.
Фото можно посмотреть на странице NBA 2K21 в «Твиттере».
В Сети появился трейлер NBA 2K21, посвящённый особенностям режима MyTEAM, среди которых новые способы повысить уровень, получить награды, выиграть чемпионский перстень или даже несколько и многое другое.
Видео можно посмотреть на канале NBA 2K в YouTube.
Релиз NBA 2K21 на PC, Xbox One и PS4 запланирован на 4 сентября. Релиз на консолях нового поколения состоится позже. Игра NBA 2K21 уже 22-я в серии NBA 2K.
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