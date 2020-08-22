Источник: Demon’s Souls может войти в стартовую линейку PlayStation 5

Бывший старший редактор Game Informer Имран Хан, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в «Твиттере», прокомментировал состоявшееся на прошлой неделе получение ремейком Demon’s Souls возрастного рейтинга в Южной Корее и Японии, что обычно происходит за пару месяцев до выхода эксклюзивов Sony.

Хан рассказал, что авторы ремейка Demon's Souls изначально планировали выпустить игру одновременно с релизом PlayStation 5. Он уточнил, что время выхода могло быть скорректировано в связи с пандемией коронавируса. Экшен может войти в стартовую линейку PS5, начало продаж которой планируется в четвёртом квартале 2020 года.

В настоящее время только две игры для PS5: ремейк Demon’s Souls и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – получили рейтинг в Южной Корее.

Ремейк Demon's Souls эксклюзивно для PS5 был анонсирован 11 июня на презентации консоли. В игре будет два режима графики — кинематографическая картинка или максимальная частота кадров, а также «прекрасные эффекты теней и трассировка лучей».

Релиз оригинальной игры состоялся в 2009 году, она стала прообразом вышедшей впоследствии серии Dark Souls.