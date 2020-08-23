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Компания WB Monreal представила трейлер новой части игры про Бэтмена — Gotham Knights

Компания WB Monreal представила трейлер новой части игры про Бэтмена — Gotham Knights
Киберспорт / Другие игры 0

Компания WB Monreal в рамках DC FanDome анонсировала новую часть вселенной «Бэтмена». Gotham Knights — экшн-RPG про Рыцарей Готэма от авторов Batman: Arkham Origins.

По сюжету Бэт-пещеру взрывают, Брюс Уэйн якобы погибает, и на его место приходят новые герои. Среди них Найтвинг, Робин, Бэтгёрл и Красный Колпак. Команде придется противостоять Суду Сов — влиятельной тайной организации, которая долгие годы следила за городом и управляла его жителями, тайно дёргая за ниточки из-за кулис.

Создатели дадут возможность поиграть за каждого из героев, также будет кооперативный режим (в онлайне на двух игроков) Герои получат собственную базу — Белфри, вернутся транспортные средства, героев можно будет кастомизировать.

Проект выйдет в 2021 году на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC.

Видео официального трейлера можно посмотреть на канале DC на YouTube.

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