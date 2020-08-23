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Американские стримеры сыграли на Tesla в Mario Kart, Маск пообещал добавить новые игры

Американские стримеры сыграли на Tesla в Mario Kart, Маск пообещал добавить новые игры
Киберспорт / Другие игры 0

Стримеры из США показали, как играют на бортовом компьютере автомобиля Tesla в Mario Kart. На появившийся ролик отреагировал гендиректор Tesla Илон Маск. Он пообещал, что скоро на бортовом компьютере автомобилей появятся и новые игры.

Чтобы сыграть в Mario Kart на Tesla, нужно использовать руль автомобиля. При этом игра запускается лишь в том случае, если машина стоит.

Запись можно посмотреть в «твиттере» 368.

Предполагается, что в скором времени в автомобили Tesla добавят игры в стиле Minecraft и Pokemon Go. Недавно Маск спросил своих подписчиков, интересуют ли их подобные игры. Сроки выпуска новых игр пока не известны.

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