Вице-президент Sony: мы готовим лучшую линейку игр в истории PlayStation

Старший вице-президент по маркетингу PlayStation Эрик Лемпел рассказал об ожиданиях от новых игр для консоли. Лемпел пообещал, что пользователей будет ждать нечто особенное.

«PlayStation 5 точно будет выпущена в 2020 году. Это точно случится. Могу заверить, что мы сделаем всё, чтобы воссоздать ощущение магии и восторга, которые были на предыдущих запусках.

Игры для консоли просто потрясающие. Мы готовим лучшую линейку разработок в истории Playstation. И я говорю об играх внутренних студий и наших партнёров по всему миру», — цитирует Лемпела Game Industry.

PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в разрешении 4K.