Стример Shroud предложил способы улучшения Valorant

Известный стример Майк Shroud Гржесик предложил несколько изменений, которые могли бы улучшить шутер Valorant. По мнению Гржесика, игра стала бы лучше, если бы в ней появилась возможность ослеплять соперников, как в Counter Strike. Он предложил улучшить и матчмейкинг на высоких рангах и добавить больше карт.

По словам Shroud, отказ от ослепления позволяет сократить разрыв между опытными игроками и новичками. Поэтому авторы шутера, не реализовав данную функцию, сделали игру доступной для всех.

Гржесик обратил внимание на сложности поиска соперников на более высоких уровнях. По мнению стримера, авторам стоит отказаться от лимитированных мест на рейтинге Radiant, чтобы ускорить подбор противников. Riot Games выпустила обновление для Valorant 20 августа.