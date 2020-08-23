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Разработчик Batman Arkham показал трейлер игры про «Отряд самоубийц»

Разработчик Batman Arkham показал трейлер игры про «Отряд самоубийц»
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Rocksteady показала дебютный трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League.

События игры проходят в Метрополисе. «Отряд самоубийц» попытается убить супергероев: Супермена, Бэтмена и других. В игре будет четыре основных персонажа — Харли Квинн, Дедшот, Король акул и Капитан Бумеранг. У каждого из героев будут собственные уникальные умения.

Видео можно посмотреть на Youtube-канале Suicide Squad: Kill The Justice League.

Сыграть можно будет не только самому, но и в сетевом режиме с друзьями. При этом авторы обещают, что новая игра сюжетно будет связана с Batman: Arkham.

Слухи о разработке игры про «Отряд самоубийц» появились после того, как была опубликована информация о регистрации доменных имён, связанных с Warner Bros. Одна конкретная фраза, зарегистрированная в качестве домена — SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com, — является претендентом на окончательное название игры и хорошим обобщением того, что можно ожидать в следующем крупном проекте Rocksteady.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series X.

Разработчик Batman Arkham показал тизер игры про «Отряд самоубийц»
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