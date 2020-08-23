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В Сети появились фотографии новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090

В Сети появились фотографии новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
Киберспорт / Другие игры 0

В Интернете появились новые фотографии будущей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Судя по фото, новая видеокарта просто огромная.

Как сообщает VideoCardz, новая видеокарта будет занимать сразу три слота. Также она получит печатную плату необычной формы. В системе охлаждения используется два крупных вентилятора.

Предполагается, что новая видеокарта будет стоить около $ 1,4 тыс. Уже известно, что RTX 3090 получит 12 Гб памяти типа GDDR6X. Совокупная пропускная способность карты составит 1 Тбайт/с. Предполагается, что NVIDIA GeForce RTX 3090 будет содержать графический процессор GA 102-30 и 5248 ядер CUDA.

Анонс новой видеокарты должен состояться 1 сентября. В продажу поступит в конце сентября или начале октября.

Инсайдер: стоимость новой видеокарты GeForce RTX 3090 составит 148-168 тысяч рублей
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