Компания Microsoft поддержала Epic Games в споре с Apple

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что Microsoft выступил с заявлением в поддержку просьбы команды Epic Games сохранить доступ к Apple SDK для разработчиков на Unreal Engine.

«Сегодня мы подали заявление в поддержку просьбы Epic Games сохранить доступ к инструментарию Apple для Unreal Enging. Сохранение доступа Epic к последним технологиям Apple – правильный выбор для разработчиков и игроков», – написал Спенсер на своей странице в «Твиттере».

В самом заявлении говорится, что Unreal Engine – критически важная технология для разработчиков игр во всём мире, включая Microsoft. Многие игры для Xbox и PC базируются на нём. Из-за запрета Apple поддержка Unreal Engine для iOS и macOS прекратится – многие игры на движке и их создатели пострадают. Ответа со стороны Apple пока не последовало.

Ранее у компании Epic Games, разработчиков игры Fortnite, возник конфликт с Apple. Это произошло после того, как Epic Games внедрили новую систему платежей, позволяющую обойти 30-процентную комиссию Apple за транзакции. После этого Apple удалила игру из App Store. В ответ Epic Games обратилась в суд.