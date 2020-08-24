Источник обнародовал цены на все версии PlayStation 5 и назвал дату глобального релиза

В интернете появилась информация о ценах на все версии консоли PlayStation 5. Издание IT Home опубликовало стоимость всех вариаций приставки. Также источник сообщает, что PlayStation 5 в Японии поступит в продажу уже 14 ноября. В остальных странах релиз запланирован на 20 ноября.
Самой бюджетной версией консоли станет цифровая. Она поставляется без оптического привода. В Европе она будет стоить € 400. Приобрести версию с приводом для дисков можно будет за € 500.
Геймпад DualSense будет стоить € 60. В такую же сумму обойдётся HD-камера. Пока информация официально не подтверждена.
Стоимость консоли (по версии IT Home)
PS5 Blu-ray console — € 499
PS5 Digital Edition — € 399
Dual Sense Controller — € 59,99
Зарядка Dual Sense — € 59,99
HD-камера — € 29,99
3D-наушники — € 179
Пульт ДУ — € 29,99.
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