Источник обнародовал цены на все версии PlayStation 5 и назвал дату глобального релиза

В интернете появилась информация о ценах на все версии консоли PlayStation 5. Издание IT Home опубликовало стоимость всех вариаций приставки. Также источник сообщает, что PlayStation 5 в Японии поступит в продажу уже 14 ноября. В остальных странах релиз запланирован на 20 ноября.

Самой бюджетной версией консоли станет цифровая. Она поставляется без оптического привода. В Европе она будет стоить € 400. Приобрести версию с приводом для дисков можно будет за € 500.

Геймпад DualSense будет стоить € 60. В такую же сумму обойдётся HD-камера. Пока информация официально не подтверждена.

Стоимость консоли (по версии IT Home)

PS5 Blu-ray console — € 499

PS5 Digital Edition — € 399

Dual Sense Controller — € 59,99

Зарядка Dual Sense — € 59,99

HD-камера — € 29,99

3D-наушники — € 179

Пульт ДУ — € 29,99.