Разработчик будет выпускать бесплатные обновления для Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED будет выпускать бесплатные дополнения после релиза игры Cyberpunk 2077. Официальный аккаунт игры в «Твиттере» сообщил, что разработчик предложит как платные, так и бесплатные обновления.

Ещё в 2015 году после релиза The Witcher 3: Wild Hunt руководство студии сообщило о политике, подразумевающей выпуск бесплатных обновлений. Как правило, они касались добавления скинов, оружия и новых заданий. Для The Witcher 3 было выпущено 16 подобных дополнений.

В апреле 2020 года президент CD Projekt Адам Кичиньски на встрече с акционерами рассказал, что компания выпустит для Cyberpunk не меньше дополнений.

Студия намеревается выпустить игру 19 ноября 2020 года. Она выйдет на PS4, Xbox One и PC. А позже появится на PS5 и Xbox Series X.