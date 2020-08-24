Телевизоры для PlayStation 5 оказались не совсем готовы для работы с консолью

Sony ранее представила линейку телевизоров «Готов к PlayStation 5». Компания обещала выпустить телевизоры BRAVIA, которые поддерживают особенности новой консоли. Но выяснилось, что пока телевизоры не готовы к PS5, несмотря на маркировку.

Специалисты издания Polygon пришли к выводу, что маркировка является лишь маркетинговым слоганом.

Одной из особенностей Sony является вывод изображения в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду. Для того, чтобы добиться этого, нужно подключать консоль по HDMI 2.1, но не все модели телевизоров имеют данную функцию. Получается, что они не могут принимать такой сигнал.

PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в разрешении 4K.