Житель Петербурга, потративший в игре «Великий Султан» 760 тыс. рублей, проиграл иск

Житель Санкт-Петербурга Эндрю Синицкий проиграл иск о списании с банковской карты денежных средств за внутриигровые покупки в мобильной игре «Великий султан», сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Истец настаивал, что операции были незаконными. Геймер подавал иск к разработчику игры, а также в Google и АО «Тинькофф». В заявлении говорится, что он с ноября 2018 года по июль 2019 года потратил на игру 763,5 тысячи рублей.
Синицкий настаивал, что операции производились в одностороннем порядке. При этом игрок якобы не знал об операциях, так как у него для экономии не была подключена услуга уведомлений по смс. Истец требовал вернуть ему деньги о выплатить компенсацию.
Суд отклонил иск, установив, что на странице игры были размещены все условия, включая информацию о платном контенте. Сам игрок при первом запуске принял условия пользования.
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