Александр Овечкин попал на обложку NHL 21

Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин попал на обложку хоккейного симулятора NHL 21.
«Александр Овечкин проделал путь от одного из лучших российских новичков до настоящей хоккейной сенсации, с самого момента своего попадания в лигу он не переставал работать над собой. 20-летний крайний нападающий из России выбран первым на драфте в клуб Washington Capitals. Он становится сенсацией лиги, забив 52 гола в первый же сезон — это приносит ему Calder Trophy. Он дерзок. Он разносторонен. Но, что важнее всего — он очень, очень хорош. Яркость его натуры подкрепляется яркостью его игры. Александр Овечкин заслуживает уважения», — рассказывает о спортсмене с обложки сайт разработчика NHL 21 EA Sports.
Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Позже ожидается релиз на консолях следующего поколения.
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