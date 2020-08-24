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Вышел официальный трейлер NHL 21. Он рассказывает о карьере Александра Овечкина

Вышел официальный трейлер NHL 21. Он рассказывает о карьере Александра Овечкина
Киберспорт / Другие игры 0

EA Sports анонсировала дату выхода новой части ежегодного хоккейного симулятора NHL 21. Релиз на Xbox One и PlayStation 4 ожидается 16 октября. Позже игра выйдет и на консолях следующего поколения. Но уже сейчас можно сделать предзаказ на игру, чтобы получить ранний доступ на три дня.

Спортсменом с обложки NHL 21 стал форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин. Ему же посвящён официальный трейлер игры. Овечкин рассказывает о своей карьере в НХЛ, в ролике можно увидеть как реальные архивные кадры, так и видео геймплея их хоккейного симулятора.

«Александр Овечкин проделал путь от одного из лучших российских новичков до настоящей хоккейной сенсации, с самого момента своего попадания в лигу он не переставал работать над собой», — объясняют свой выбор создатели.

Видео можно посмотреть на официальном канале EA SPORTS NHL на YouTube.

Александр Овечкин попал на обложку NHL 21
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