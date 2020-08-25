Wargaming раздаёт 7 премиум-танков в честь юбилея World of Tanks

Разработчики World of Tanks в честь десятилетия проекта запустили акцию, благодаря которой игроки смогут получить сразу семь премиум-танков. Специальное предложение продлится с 17 августа по 12 октября.



Чтобы получить премиум танки, нужно просто зайти в игру в этот промежуток времени. Вместе с ними пользователей будет ждать специальное поздравление с личной статистикой за всё время, которое они провели в игре. Список доступных танков можно посмотреть на официальном сайте World of Tanks.



Если в Ангаре игроков уже есть одна или несколько машин из списка, то они получат 100 000, 250 юбилейных монет и бесплатный слот в качестве компенсации за каждую из них.

World of Tanks — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге Второй мировой войны, разработанная белорусской студией Wargaming.