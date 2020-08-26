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Призовой фонд The International 2020 побил прошлогодний рекорд

Призовой фонд The International 2020 побил прошлогодний рекорд
Киберспорт / Dota 2 0

Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 достиг отметки $ 34 330 500. Он превысил показатель 2019 года — $ 34 330 068.

Текущий призовой фонд уже является рекордным среди всех киберспортивных турниров. У поклонников Dota 2 осталось больше трёх недель, чтобы ещё больше увеличить эту сумму, — Battle Pass истекает 19 сентября. На достижение нового рекордна игрокам понадобилось 92 дня, а призовой фонд The International 2019 был собран за 110 суток.

Даты проведения The International 2020 в настоящее время неизвестны. Изначально турнир был запланирован на период с 18 по 23 августа, но ввиду пандемии коронавируса Valve перенесла его на неопределённый срок. Разработчики отметили, что организуют соревнование, когда смогут обеспечить безопасность всех участников и зрителей.

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