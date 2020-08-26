Выпущен первый российский моноблок на процессоре «Байкал» за 150 тыс. рублей

В России выпустили ПК моноблочной компоновки, получивший название «Эдельвейс». Об этом сообщает Cnews.

Моноблок с сенсорным экраном работает на базе российского процессора Baikal-M на архитектуре ARMv8, а его операционной системой стала ещё одна российская разработка под названием «Альт Рабочая станция».

Александр Грищенков, исполнительный директор компании «Эдельвейс», разработавшей ПК, рассказал о стоимости моноблока. По его словам, цена стартует от 150 тыс. рублей — окончательная цифра будет зависеть от конфигурации.

Технические характеристики моноблока «Эдельвейс»:

процессор Baikal-M с четырьмя кластерами по два ядра ARM Cortex-A57, работающих на частоте 1,5 ГГц;

до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400;

слот M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x 4 и два порта SATA 3.0 6 Гбит/с для накопителей;

корпус с дисплеем типа IPS размером 23,8 дюйма по диагонали и разрешением 1920x1080 пикселей;

сетевой порт Gigabit Ethernet;

порты USB 3.0, USB 2.0 и PS/2;

оптический интерфейс S/PDIF;

видеовыход HDMI;

разъёмы для аналогового звука;

выдвижная веб-камера со стереофоническим микрофоном;

габариты компьютера: 538х 23х71 мм (с учетом опоры высота равна 453 мм), масса — 7,1 кг.