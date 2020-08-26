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Выпущен первый российский моноблок на процессоре «Байкал» за 150 тыс. рублей

Выпущен первый российский моноблок на процессоре «Байкал» за 150 тыс. рублей
Киберспорт / Другие игры 0

В России выпустили ПК моноблочной компоновки, получивший название «Эдельвейс». Об этом сообщает Cnews.

Моноблок с сенсорным экраном работает на базе российского процессора Baikal-M на архитектуре ARMv8, а его операционной системой стала ещё одна российская разработка под названием «Альт Рабочая станция».

Александр Грищенков, исполнительный директор компании «Эдельвейс», разработавшей ПК, рассказал о стоимости моноблока. По его словам, цена стартует от 150 тыс. рублей — окончательная цифра будет зависеть от конфигурации.

Технические характеристики моноблока «Эдельвейс»:

процессор Baikal-M с четырьмя кластерами по два ядра ARM Cortex-A57, работающих на частоте 1,5 ГГц;
до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400;
слот M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x 4 и два порта SATA 3.0 6 Гбит/с для накопителей;
корпус с дисплеем типа IPS размером 23,8 дюйма по диагонали и разрешением 1920x1080 пикселей;
сетевой порт Gigabit Ethernet;
порты USB 3.0, USB 2.0 и PS/2;
оптический интерфейс S/PDIF;
видеовыход HDMI;
разъёмы для аналогового звука;
выдвижная веб-камера со стереофоническим микрофоном;
габариты компьютера: 538х 23х71 мм (с учетом опоры высота равна 453 мм), масса — 7,1 кг.

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