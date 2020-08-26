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Геймер убил стримера и покончил с собой из-за конфликта в игре Call of Duty

Геймер убил стримера и покончил с собой из-за конфликта в игре Call of Duty
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

23-летний игрок в Call of Duty из Калифорнии застрелил 18-летнего стримера Мэтью mJapan Тэйна из Техаса, сообщает San Jose Mercury News. По информации полицейских, у геймеров произошел конфликт в игре.

Мужчина проехал почти 3 тыс. км из Калифорнии в Техас, чтобы выследить и убить обидчика во дворе его дома. Чтобы выманить жертву из дома, преступник поджёг газовый баллон на заднем дворе. Дождавшись, когда стример выйдет, убийца выстрелил в него и вернулся в Калифорнию. Суммарно на убийство ушло 25 часов.

Полиции удалось выяснить местонахождение преступника. На задержание отправился отряд спецназ, но живым геймер не сдался. Он предпочёл покончить с собой во время штурма.

После гибели стримера фанаты, друзья и знакомые mJapan создали виртуальный фонд и собрали для семьи Мэтью более $17 тыс. Полиция Техаса, в свою очередь, напомнила геймерам, что разглашать в сети личную информацию небезопасно.

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