Геймер убил стримера и покончил с собой из-за конфликта в игре Call of Duty

23-летний игрок в Call of Duty из Калифорнии застрелил 18-летнего стримера Мэтью mJapan Тэйна из Техаса, сообщает San Jose Mercury News. По информации полицейских, у геймеров произошел конфликт в игре.
Мужчина проехал почти 3 тыс. км из Калифорнии в Техас, чтобы выследить и убить обидчика во дворе его дома. Чтобы выманить жертву из дома, преступник поджёг газовый баллон на заднем дворе. Дождавшись, когда стример выйдет, убийца выстрелил в него и вернулся в Калифорнию. Суммарно на убийство ушло 25 часов.
Полиции удалось выяснить местонахождение преступника. На задержание отправился отряд спецназ, но живым геймер не сдался. Он предпочёл покончить с собой во время штурма.
После гибели стримера фанаты, друзья и знакомые mJapan создали виртуальный фонд и собрали для семьи Мэтью более $17 тыс. Полиция Техаса, в свою очередь, напомнила геймерам, что разглашать в сети личную информацию небезопасно.
- 26 августа 2020
-
20:27
-
15:01
-
13:38
-
12:20
-
12:02
-
10:12
- 25 августа 2020
-
21:59
-
20:33
-
18:20
-
17:31
-
15:38
-
14:54
-
13:19
-
12:19
-
10:18
-
00:09
- 24 августа 2020
-
19:27
-
19:06
-
18:38
-
16:49
-
15:00
-
14:43
-
12:45
-
11:48
-
11:06
-
10:46
- 23 августа 2020
-
22:21
-
16:51
-
15:55
-
13:53
-
11:47
-
11:14
-
00:27
- 22 августа 2020
-
17:27
-
14:49