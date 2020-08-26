Sony назвала игры, которые подписчики PS Plus получат в сентябре

Подписчики PS Plus в сентябре бесплатно получат две игры — PUBG: Playerunknown’s Battlegrounds и Street Fighter V. Обе будут доступны с 1 сентября до 5 октября.

PUBG — одна из самых популярных «королевских битв». По данным на июль 2020 года, её аудитория превысила 70 миллионов человек.

Street Fighter 5 — последняя часть из серии хардкорных файтингов Capcom.

А до 31 августа у пользователей ещё есть время, чтобы принять участие в многопользовательском веселье Fall Guys: Ultimate Knockout, доступном до 31 августа. Раздают также Frantics, а за вместо неё — переиздание Modern Warfare.

К слову, годовую подписку PS Plus сейчас можно оформить с 25%-ной скидкой — всего за 2474 рубля.

Видео можно посмотреть на канале PlayStation Россия на YouTube.