Вышел новый геймплей ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4

Независимый разработчик Ivan Sorce на своём канале в YouTube опубликовал два новых геймплейных ролика неофициального ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, созданного на движке Unreal Engine 4.

В первом ролике можно увидеть обновлённое небо, а также программную технику Parallax occlusion mapping на примере стены. Как отмечает автор, из-за отсутствия 2K-монитора для тестирования проекта он использует технологию Nvidia DSR, влияющую на производительность и FPS.

Видео можно посмотреть на канале Ivan Sorce на YouTube.

Во втором ролике можно увидеть режим камеры от третьего лица в игре.

Видео можно посмотреть на канале Ivan Sorce на YouTube.

В итоговой версии ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля Ivan Sorce обещает трассировку лучей, 4K-текстуры и полную поддержку всех особенностей DirectX 12.