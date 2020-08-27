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В США открыт предзаказ на PlayStation 5

В США открыт предзаказ на PlayStation 5
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Sony начала рассылать пользователям приглашения на специальную страницу, где можно сделать предзаказ на приставку PlayStation 5. Приняв это приглашение, пользователи могут встать в специальную виртуальную очередь, так как число консолей для предварительного заказа ограничено, сообщает VG Times.

Стоимость консоли пока неизвестна, кроме того, покупка доступна только для жителей США. Потенциальных покупателей Sony выберет по активности в других промо-акциях, а также по интересу к товарам компании. Такое приглашение не гарантирует, что пользователь сможет купить консоль. Приобрести можно будет только одну консоль PlayStation 5 на один профиль PSN.

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