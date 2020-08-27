В Cyberpunk 2077 появятся русские «Мусорщики»

В официальном комьюнити Cyberpunk 2077 в России ответили на вопрос, есть ли в игре русскоязычные персонажи и отсылки к культуре России.
«Да, влияние русской культуры много где ощутимо, потому что в Найт-Сити в принципе много разных мировых культур. Именно влияние русской культуры вы заметите, например, в таких деталях, как граффити с русским сленгом, отсылки к традиционной культуре и литературе или к молодёжной культуре.
Плюс есть банда, которую мы называем «Мусорщиками», в которой очень много русского. Они любят слушать русскую музыку, рисовать граффити на русском. Думаю, вы найдёте много таких деталей и секретов», — сказал старший квест-дизайнер игры Филипп Вебер в видео, опубликованном на странице Cyberpunk 2077 в социальной сети «ВКонтакте».
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