Появились первые скриншоты Call of Duty: Black Ops Cold War. Фото

В магазине Battle.net появилась страница Call of Duty: Black Ops Cold War. Релиз шутера состоится 13 ноября.
Новая часть продолжит сюжет оригинальной Black Ops. Действие будет происходить в 1980-х годах, а игроки смогут побывать в Восточном Берлине, Вьетнаме, Турции и штаб-квартире КГБ на Лубянке.
В Call of Duty: Black Ops Cold War игроки смогут определить параметры своего персонажа в ходе редактирования секретного досье. Например, пол героя может быть мужским, женским или [ЗАСЕКРЕЧЕНО]. От этого зависит, как к протагонисту обращаются другие действующие лица.
Также можно выбрать тон кожи и психологический профиль. Последний влияет на игровой процесс: в зависимости от характера персонажа можно получить различные бонусы, в том числе ко времени спринта, скорости прицеливания или к наносимому огнестрельным оружием урону.
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