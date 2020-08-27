Появились первые скриншоты Call of Duty: Black Ops Cold War. Фото

В магазине Battle.net появилась страница Call of Duty: Black Ops Cold War. Релиз шутера состоится 13 ноября.

Новая часть продолжит сюжет оригинальной Black Ops. Действие будет происходить в 1980-х годах, а игроки смогут побывать в Восточном Берлине, Вьетнаме, Турции и штаб-квартире КГБ на Лубянке.

В Call of Duty: Black Ops Cold War игроки смогут определить параметры своего персонажа в ходе редактирования секретного досье. Например, пол героя может быть мужским, женским или [ЗАСЕКРЕЧЕНО]. От этого зависит, как к протагонисту обращаются другие действующие лица.

Также можно выбрать тон кожи и психологический профиль. Последний влияет на игровой процесс: в зависимости от характера персонажа можно получить различные бонусы, в том числе ко времени спринта, скорости прицеливания или к наносимому огнестрельным оружием урону.