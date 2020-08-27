В Fortnite отключат кроссплей на iOS и Mac

Пользователи устройств под управлением iOS и MacOS останутся без обновления Fortnite, посвященного вселенной Marvel. О запуске очередного сезона Epic Games объявила сегодня, 27 августа.

«Компания Apple не позволяет устанавливать обновления Fortnite и загружать саму игру из App Store, а также заявляет, что лишит нас возможности заниматься разработкой Fortnite для устройств Apple. В связи с этим 27 августа обновление с четвёртым сезоном второй главы (14.00) будет недоступно на устройствах с iOS и macOS.

Epic стремится положить конец ограничениям Apple, подавляющим свободную конкуренцию на рынках мобильных устройств. Если вы хотите играть в Fortnite на Android, последнюю версию игры можно загрузить в приложении Epic Games на Android по ссылке Fortnite.com/Android или в Samsung Galaxy Store», — отмечается в заявлении компании.