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Стримерше пожелали смерти за насмешку над благотворительным фондом

Стримерше пожелали смерти за насмешку над благотворительным фондом
Киберспорт / Другие игры 0

Стримерша платформы Twitch GirlGamerShay была подвергнута серьёзной критике со стороны общественности после слов в адрес благотворительного фонда Make-A-Wish, который занимается сбором средств для смертельно больных детей.

«Какой еще к чёрту Make-A-Wish? Я во Флориду собираюсь, давайте этого лучше мне пожелаем. Что это за хрень такая — Make-A-Wish, расскажите, чат? Хочу поехать во Флориду, потому что я больна», — заявила GirlGamerShay в ходе одной из трансляций.

Ряд пользователей социальных сетей возмущены словами девушки. Некоторые даже пожелали ей смерти.

Девушка поспешила извиниться, заявив, что впервые слышит о таком благотворительном фонде. Пользователи «Твиттера» уличили её во лжи, найдя сообщение девушки под постом, посвящённым Make-A-Wish ещё в мае.

Спустя несколько дней GirlGamerShay оставила на своей странице в «Твиттере» загадочное сообщение: «Думаю, мне пора кое-что сделать. GG. Вы меня больше не увидите. Вам хорошо и так, поэтому получайте».

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