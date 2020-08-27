Стримерше пожелали смерти за насмешку над благотворительным фондом

Стримерша платформы Twitch GirlGamerShay была подвергнута серьёзной критике со стороны общественности после слов в адрес благотворительного фонда Make-A-Wish, который занимается сбором средств для смертельно больных детей.
«Какой еще к чёрту Make-A-Wish? Я во Флориду собираюсь, давайте этого лучше мне пожелаем. Что это за хрень такая — Make-A-Wish, расскажите, чат? Хочу поехать во Флориду, потому что я больна», — заявила GirlGamerShay в ходе одной из трансляций.
Ряд пользователей социальных сетей возмущены словами девушки. Некоторые даже пожелали ей смерти.
Девушка поспешила извиниться, заявив, что впервые слышит о таком благотворительном фонде. Пользователи «Твиттера» уличили её во лжи, найдя сообщение девушки под постом, посвящённым Make-A-Wish ещё в мае.
Спустя несколько дней GirlGamerShay оставила на своей странице в «Твиттере» загадочное сообщение: «Думаю, мне пора кое-что сделать. GG. Вы меня больше не увидите. Вам хорошо и так, поэтому получайте».
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