Стримерше пожелали смерти за насмешку над благотворительным фондом

Стримерша платформы Twitch GirlGamerShay была подвергнута серьёзной критике со стороны общественности после слов в адрес благотворительного фонда Make-A-Wish, который занимается сбором средств для смертельно больных детей.



«Какой еще к чёрту Make-A-Wish? Я во Флориду собираюсь, давайте этого лучше мне пожелаем. Что это за хрень такая — Make-A-Wish, расскажите, чат? Хочу поехать во Флориду, потому что я больна», — заявила GirlGamerShay в ходе одной из трансляций.



Ряд пользователей социальных сетей возмущены словами девушки. Некоторые даже пожелали ей смерти.



Девушка поспешила извиниться, заявив, что впервые слышит о таком благотворительном фонде. Пользователи «Твиттера» уличили её во лжи, найдя сообщение девушки под постом, посвящённым Make-A-Wish ещё в мае.



Спустя несколько дней GirlGamerShay оставила на своей странице в «Твиттере» загадочное сообщение: «Думаю, мне пора кое-что сделать. GG. Вы меня больше не увидите. Вам хорошо и так, поэтому получайте».