В новом трейлере Mafia: Definitive Edition показали стрельбу

На официальном YouTube-канале Mafia Games Videos был выложен новый трейлер готовящегося к релизу ремастера первой игры Mafia. Судя по описанию под роликом, трейлер должны были показать во время выставки Gamescom 2020, но, видимо, произошла утечка.
Видео доступно на YouTube-канале Mafia Games Videos.
Первый трейлер ремейка культовой игры был представлен в рамках PC Gaming Show. В нём пользователи знакомились с главным героем Томасом Анджело и показывались первые кинематографичные сюжетные кадры Mafia: Definitive Edition.
По словам разработчиков из студии Hangar 13, игра Mafia: Definitive Edition была полностью переработана на новом движке. Ремейк Mafia получил не только обновлённый сценарий с богатыми диалогами, расширенными предысториями и дополнительными роликами, но и новые геймплейные сцены с использованием ведущего игрового движка, который послужил основой для кинематографичной Mafia 3.
Игра выйдет 28 августа 2020 года на PS4, Xbox One и ПК. В тот же день в продажу поступит сборник Mafia: Trilogy со всеми играми серии.
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