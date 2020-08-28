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Разработчик записал геймплейный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart, показав мощь PS5

Разработчик записал геймплейный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart, показав мощь PS5
Киберспорт / Другие игры 0

На открытии Gamescom 2020 разработчик Insomniac Games представил геймплей экшена Ratchet & Clank: Rift Apar. Геймплей был продемонстрирован на Sony PlayStation 5.

Особенностью игры является путешествие между мирами. И, как пояснил разработчик, перемещение между мирами происходит без подзагрузок.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStaton.

В Insomniac Games похвалили мощности PlayStation 5 и её SSD. Также разработчик отметил удобный контролер DualSense. В описании говорится, что с его помощью можно почувствовать каждую выпущенную пулю.
Предполагается, что игра Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет примерно в одно время с PlayStation 5.

Выход PlayStation 5 и запланирован на конец 2020 года.

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