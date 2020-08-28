Blizzard назвала дату релиза World of Warcraft: Shadowlands и показала новую короткометраж

Компания Blizzard на онлайн-мероприятии Opening Night Live 2020 на Gamescom раскрыла дату выпуска дополнения Shadowlands для World of Warcraft. Кроме того, разработчик показал первый короткометражный фильм.

Выпуск World of Warcraft: Shadowlands запланирован на 27 октября 2020 года.

В первом короткометражном ролике, который называется «Бастион», разработчик рассказал об Утере Светоносном. В самом цикле роликов будут представлены могущественные ковенанты, правящие четырьмя новыми зонами в Shadowlands.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале World of Warcraft RU.

Сообщается, что Blizzard будет выпускать по новому видео каждую неделю. Следующие выпуски запланированы на 3, 10 и 17 сентября. В них будет рассказано о каждом из кланов.