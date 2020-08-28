Разработчики показали геймплейный трейлер Star Wars: Squadrons

На Gamescom 2020 был представлен новый геймплейный трейлер Star Wars: Squadrons, который посвящён одиночному режиму. В ролике Лея Органа в качестве рассказчицы призывает положить конец империи. Для этого она предлагает вступить в ряды пилотов истребителей.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале EA Star Wars.
Действие в игре происходит сразу после шестого эпизода. Можно выбрать любую из сторон конфликта. Все миссии будут доступны в режиме VR. А между заданиями пользователь сможет прокачать космическое судно или пообщаться с персонажами.
Игра Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Ранее операционный и финансовый директор Electronic Arts (ЕА) Блейк Йоргенсен объяснил, почему Star Wars: Squadrons продаётся по цене всего $ 40.
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