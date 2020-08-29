Apple отключила аккаунт Epic Games в App Store

Компания Apple удалила аккаунт разработчика и страницу Epic Games из магазина App Store. С этого момента приложения студии стали недоступны для скачивания на девайсы, поддерживающие операционную систему iOs. Нельзя даже обновить скачанное ранее приложение. Решение не коснулось поддержки движка Unreal Engine на платформе.



«На протяжении долгих лет мы работали с Epic Games над их релизами. Суд рекомендовал Epic Games удовлетворить правила площадки на время рассмотрения дела — те самые правила, которые она уважала последние десять лет. Студия отказалась. Вместо этого они неоднократно загружали обновления для Fortnite, напрямую нарушая регламент платформы.



Это несправедливо по отношению к другим разработчикам в App Store. К тому же Epic втягивает в свою борьбу пользователей. Надеемся, мы будем работать сообща в будущем, но сегодня это невозможно», — говорится в официальном обращении Apple.



Кофликт двух крупных компаний, дошедший суда, возник после того, как Epic Games внедрили новую систему платежей, позволяющую обойти 30-процентную комиссию Apple за транзакции. После этого Apple удалила игру из App Store. Аналогичный конфликт у Epic Games начался и с Google. Корпорация также удалила игру с Google Play. Разработчик подал в суд на обе компании.

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