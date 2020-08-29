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Мэддисон: потратил деньги на всякую фигню, так что наверное вернусь на Twitch в сентябре

Мэддисон: потратил деньги на всякую фигню, так что наверное вернусь на Twitch в сентябре
Киберспорт 0

17 августа популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон заявил, что больше не будет стримить на Twitch. Но спустя две недели он изменил своё решение.

Блогер собирается вернуться на Twitch в сентябре, так как нуждается в деньгах, а стрим-платформа WASD тянет с подписанием контракта: «Потратил все бабки на всякую фигню типа пьянок, пока женщина улетала с семьёй побыть, так что наверное на Twitch вернусь в сентябре, а то WASD так и не прислала свой контракт, а жрать то надо что-то», — написал Мэддисон в «Твиттере».

В июле 2020 года Мэддисон стал помощником депутата Государственной Думы РФ Василия Власова. Как помощник депутата, он будет заниматься развитием киберспорта.

Илья Мэддисон — российский блогер и стример. Одним из первых в России делал юмористические обзоры роликов, фильмов и видеоигр. Стал известен благодаря обзорам на видеоигры.

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