Илон Маск показал чип, вживлённый в мозг. Он поможет лечить болезни и управлять играми

Илон Маск не довольствуется созданием электромобилей и запуском людей в космос. Он также хочет проникнуть в ваш мозг.

Его стартап Neuralink планирует внедрять компьютерные чипы в человеческий мозг. Компания собирается разрабатывать имплантаны, которые помогут вылечить многие болезни, включая потерю памяти и зрения, повреждения мозга, депрессию, беспокойство и длинный список других заболеваний. Также благодаря этим чипам можно будет вызывать автомобиль Tesla с парковки и иметь полный контроль в видеоиграх.

На прошедшей 28 августа демонстрации Маск продемонстрировал прототип устройства, размер которого не превышает большой монеты. Чип планируют вживлять в череп человека. Более ранняя версия устройства размещалась бы за ухом, как слуховой аппарат.

Фото: techcrunch.com

Но стартап ещё далёк до того момента, когда чип будет использоваться людьми. Пока эксперименты проводятся на животных. В пятничной демонстрации, например, участвовали три свиньи. Одной свинье не вживляли чип, другой свинье вживили чип, а третьей установили его, но потом удалили. Бизнесмен показал, что свинья, которой удалили чип, совершенно здорова и её мозг не был повреждён от ношения чипа. Потом Илон Маск показал дисплей, который воспроизводил звук и показывал визуальный всплеск всякий раз, когда свинья с установленным чипом контактировала с различными предметами, пока рылась в поисках еды. Когда свинья находила угощение, то её пики подскакивали на графике до максимальных значений.

Фото: techcrunch.com

Маск подчеркнул, что чип можно будет безопасно удалить. Компания планирует со временем обновлять оборудование по мере выхода лучших версий. По какой цене будет продаваться технология — неизвестно. Но в начале выхода она будет стоить дорого. Neuralink надеется снизить стоимость до тысячи долларов с минимальными затратами на само оборудование по сравнению с современными «носимыми» устройствами.

Видео опубликовано на YouTube-канале Neuralink.