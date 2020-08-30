Noize MC выпустил новый трек, который посвятил League of Legends

Известный российский исполнитель альтернативной музыки, рок и рэп-композиций Noize MC записал новый трек, который посвятил игре League of Legends.

Трек доступен по этой ссылке. Артист впервые исполнит его 30 августа на онлайн-концерте в рамках гранд-финала Континентальной лиги. «Этот трек о попытке вырваться из круговорота бедности и невостребованности, о вере в свои силы и дерзости, способной проложить путь сквозь любые неблагоприятные обстоятельства. А также о том, что любая остановка на пути к недостижимому идеалу чревата падением с достигнутой высоты», — говорит Noize MC.

Прямой эфир гранд-финала Континентальной лиги по League of Legends начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за противостоянием сильнейших игроков региона можно будет на официальных каналах LoL Esports RU на YouTube, Twitch и ВКонтакте.