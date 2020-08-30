Ролевую игру Wasteland 3 взломали в день релиза

Ролевую игру Wasteland 3, которая вышла на ПК в сервисах Steam, GOG и Windows 10, а также на консолях PlayStation 4 и Xbox One, взломали в день релиза, 28 августа. Об этом свидетельствует размещённый на торрентах образ игры. Wasteland 3 была защищена только встроенной Steam-DRM, так что хакерам не понадобилось обходить Denuvo.
Wasteland 3 – это пошаговая тактическая боевая система и история, полная неожиданных поворотов и суровых моральных дилемм. Игрокам предстоит создать и возглавить отряд из шести пустынных рейнджеров, которые пытаются защищать интересы общества в условиях разрушенного ядерной войной мира. Герои ведут борьбу за возрождение законности в Аризоне.
Критики в целом высоко оценили новый проект студии inXile Entertainment. У версии Wasteland 3 для ПК 85 баллов на Metacritic. Отзывы в Steam также положительные.
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