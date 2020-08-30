Разработчики «Ratchet&Clank: Rift Apart» не поддержит 60fps для Play Station 5

Разработчики игры «Ratchet&Clank: Rift Apart» заявили, что не будут поддерживать 60 fps при использовании 4К-разрешения на Play Station 5, сообщает Vgtimes.

В интервью журналистам сотрудники Insomniac Games, разработчика игры, рассказали, что один из наиболее ожидаемых эксклюзивных продуктов для PlayStation 5 будет иметь два режима производительности. Запустить Rift Apart в 60 fps станет возможным только в режиме пониженного разрешения —то есть, в классическом 1080p. Если пользователь будет играть в режиме Ultra HD, то показатель производительности автоматически снизится до уровня 30 кадров в секунду.