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Разработчики «Ratchet&Clank: Rift Apart» не поддержит 60fps для Play Station 5

Разработчики «Ratchet&Clank: Rift Apart» не поддержит 60fps для Play Station 5
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики игры «Ratchet&Clank: Rift Apart» заявили, что не будут поддерживать 60 fps при использовании 4К-разрешения на Play Station 5, сообщает Vgtimes.

В интервью журналистам сотрудники Insomniac Games, разработчика игры, рассказали, что один из наиболее ожидаемых эксклюзивных продуктов для PlayStation 5 будет иметь два режима производительности. Запустить Rift Apart в 60 fps станет возможным только в режиме пониженного разрешения —то есть, в классическом 1080p. Если пользователь будет играть в режиме Ultra HD, то показатель производительности автоматически снизится до уровня 30 кадров в секунду.

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