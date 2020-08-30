Стример случайно спалил читы, когда хвстался мастерством вигры в Call of Duty: Warzone

Twitch заблокировал канал стримера MrGolds. Причиной стала курьёзная ситуация, в которую попал MrGolds. Стример решил похвастать перед чатом мастерством игры в Call of Duty: Warzone, но забыл закрыть окно самой популярной чит-программы. Зрители его канала тут же заметили оплошность MrGolds.
Видео стрима было записано, и ролик курьёзного момента быстро стал вирусным. В комментариях под видео пользователи призвали отправлять жалобы на канал MrGolds. Например, стример TheGamingDefinition написал: «Я не могу поверить, что кто-то использует самый распространённый и очевидный чит на стриме, а его даже в теневой бан не отправят».
В итоге Twitch заблокировал канал MrGolds, так как использование читов запрещено правилами сообщества и влечёт за собой блокировку канала.
Видео можно посмотреть на странице Twitch News во «ВКонтакте».
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