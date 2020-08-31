На Reddit выложили цены на видеокарты NVIDIA RTX 3000-й линейки

Один из пользователей Reddit опубликовал цены на новые видеокарты NVIDIA RTX 3000-й линейки. По данным автора поста, стоимость карт будет начинаться с $ 399, или 30 тыс. рублей.
GeForce RTX 3090: $ 1399 (более 103 тыс. рублей);
GeForce RTX 3080: $ 799 (почти 59 тыс. рублей);
GeForce RTX 3070: $ 599 (свыше 44 тыс. рублей);
GeForce RTX 3060: $ 399 (почти 30 тыс. рублей).
По данным источника, NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе Amere будет на 15-25% лучше, чем RTX 2080 Ti. На старте продаж Ti стоила $ 999.
За день до этого появились возможные характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и 3080. Топовая видеокарта серии получит 24 Гб видеопамяти, а RTX 3080 — 10 Гб видеопамяти. Ходят слухи, что NVIDIA планирует выпустить более «мощную» видеокарту RTX 3080 с 20 ГБ памяти GDDR6X.
Разработчик планирует показать новые карты на специальном мероприятии, которое состоится 1 сентября 2020 года. В продажу новинки поступят в конце сентября или начале октября.
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