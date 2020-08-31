Геймеры обрушили до 0,4 из 10 рейтинг Madden NFL 21 на Metacritic
Игрокам не понравился симулятор американского футбола Madden NFL 21, который вышел 28 августа. Версия игры для консоли PlayStation 4 получила одну из самых низких пользовательских оценок на Metacritic, а именно 0,4 балла из 10. В основном игроки жалуются на баги и отсутствие нововведений.
Пользователи отмечают, что искусственный интеллект в Madden NFL 21 настолько плох, что боты не знают элементарных правил американского футбола. Игра также страдает от большого количества багов.
Средняя оценка Madden NFL 21 на PC – 1,1 балла, версия для Xbox One получила 0,6 балла.
Симулятор Madden NFL 21 доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC. Также игра выйдет на консолях нового поколения, когда те поступят в продажу.
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