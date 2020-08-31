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Блогер показал встречу с самым жутким существом в S.T.A.L.K.E.R.

Блогер показал встречу с самым жутким существом в S.T.A.L.K.E.R.
Киберспорт / Другие игры 0

Автор YouTube-канала JayK96 представил кинематографическую сцену во вселенной S.T.A.L.K.E.R. Автор воссоздал встречу с Полтергейстом на движке Unreal Engine 4.

По задумке автора, сталкер-одиночка, убегая от стаи собак, попадает в заброшенную хижину. А в ней оказывается Полтергейст. По словам JayK96, это существо он всегда считал одним из самых жутких во вселенной S.T.A.L.K.E.R. В ролике блогер попытался показать представление сил и потенциала существа.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале JayK96.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса. Одна из самых ожидаемых игр в России и СНГ. Выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
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