Стримерша Карина объяснила, из-за чего в Италии произошёл скачок заболевания коронавирусом

Стримерша Карина, которая проживает в Италии, объяснила, из-за чего в стране появилась вторая волна коронавируса.
«Давненько ничего не писала про COVID-19, и вот на стриме вчера мне напомнили. Да, тут у нас скачок заболевания. И на самом деле он уже как пару недель.
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Если брать конкретно Италию, то всё дело в итальянской штуке, которая называется Ferragosto. Это праздник у итальянцев, примерно в середине августа, когда нужно обязательно куда-то ехать отдыхать (дома итальянцам не отдыхается). Неважно куда, но ехать надо — это традиция.
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В это время страна буквально закрывается (раньше закрывалась вообще целиком, даже продуктовые магазины могли не работать, останавливались производства, компании), уезжали просто все.
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Итальянцы и в этот раз не смогли не поехать. И поехали — кто куда горазд: кто в Испанию, кто во Францию, кто на местные моря, укладываться на пляж, как шпроты в банке (недавно была в Венеции, видела своими глазами, что происходит на адриатических пляжах)
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Ну и, соответственно, привезли из отпуска сюда подарков. Вчера за сутки по стране было 1365 заболевших, у меня в регионе 200, 100 из которых вернулись с каникул.
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В общем, человеческий фактор. Тут остаётся только руками развести и сидеть надеяться, что опять всё не позакрывают на несколько месяцев. В респираторе N95 ходить не очень приятно, правда», — написала Карина на своей странице в «Инстаграме».
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