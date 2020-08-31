Журналисты раскритиковали Valve за отсутствие онлайн-турниров по Dota 2

Журналист ESPN Тайлер FionnOnFire Эрцбергер раскритиковал Valve за отношение к киберспортивному комьюнити Dota 2. По мнению Эрцбергера, американская компания не помогает соревновательной сцене в период пандемии. Так, 25 августа Valve не сумела назвать новые даты турниров серии Dota Pro Circuit и The International 2020, которые должны были состояться этим летом.

«Это безумие, что сообщество Dota 2 инвестировало $ 100 миллионов в компендиум The International 2020, а Valve просто игнорирует всю киберспортивную сцену. Нет онлайн-лиг, нет связи со сторонними организаторами, нет даже конкретных планов относительно того, как и когда может пройти The International. Это отстой.



На самом деле просто невероятно, как Valve заставляет своих фанатов платить за гигантский призовой фонд единственного турнира в году, которым она действительно занимается. Это фактически заставляет большинство ведущих киберспортивных организаций держаться подальше от Dota 2», — написал Эрцбергер на своей странице в «Твиттере».

Своё мнение Эрцбергер подтвердил роликом, в котором аналитик Кайл Фридман противопоставил Valve другим киберспортивным лигам (Call of Duty, Overwatch, League of Legends, Rocket League), где сейчас активно проходят турниры.

Поддержал пост Эрцбергера и киберспортивный журналист Род Slasher Бреслау, заявивший, что из-за невнимательности Valve к собственным играм многие крупные киберспортивные организации не хотят создавать команды по Dota 2, предпочитая сотрудничать с Blizzard, Riot Games и Epic Games.

Valve — американская компания-разработчик компьютерных игр, среди которых такие известные, как Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress и Dota 2.