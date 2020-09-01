Вышел Mortal Kombat для ПК с графикой из 90-х

Команда энтузиастов МКА выпустила файтинг Mortal Kombat Project Revitalizated 2 Definitive Edition. Версия культовой игры функционирует на движке Season Two Final Update Engine, сообщает VGTimes.

В Mortal Kombat Project Revitalized 2 Definitive Edition есть несколько исправлений. Кроме того, файтинг содержит новые стили боя, концовки и интро.

Все классические персонажи присутствуют в Mortal Kombat Project Revitalized 2 Definitive Edition, кроме того в игру добавили альтернативных бойцов. Также появились дополнительные персонажи, включая Destiny, Тремора, Джатаку и улучшенную версию Страйкера.