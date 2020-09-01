Вышел Mortal Kombat для ПК с графикой из 90-х
Команда энтузиастов МКА выпустила файтинг Mortal Kombat Project Revitalizated 2 Definitive Edition. Версия культовой игры функционирует на движке Season Two Final Update Engine, сообщает VGTimes.
В Mortal Kombat Project Revitalized 2 Definitive Edition есть несколько исправлений. Кроме того, файтинг содержит новые стили боя, концовки и интро.
Все классические персонажи присутствуют в Mortal Kombat Project Revitalized 2 Definitive Edition, кроме того в игру добавили альтернативных бойцов. Также появились дополнительные персонажи, включая Destiny, Тремора, Джатаку и улучшенную версию Страйкера.
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