PlayStation 5 не получит обратную совместимость с PS3, PS2 и PS1

PlayStation 5 не будет поддерживать игры с PS3, PS2 и PS1. Это стало известно из инструкции по обратной совместимости на новой консоли Sony, которая появилась на сайте Ubisoft.

Также стало известно, что игроки PlayStation 4 смогут играть вместе с друзьями, которые купили PlayStation 5. Однако неизвестно, распространяется ли правило на все игры или только на игры Ubisoft.

PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения от японской транснациональной корпорации Sony. PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности «консоли следующего поколения» появились в апреле 2019 года. Название PlayStation 5 официально было озвучено лишь в октябре 2019 года.