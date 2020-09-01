Мэддисон отреагировал на слова Путина о киберспорте

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который в целом поддержал идею проведения соревнований по киберспорту в школах. Напомним, Путин высказался против ограничений на киберспортивные соревнования в образовательных учреждениях, однако, по его мнению, их следует организовывать должным образом.
«Путин сегодня поддержал идею киберспорта в школах, которую я озвучил на круглом столе с депутатом Власовым прошлой зимой. Радует, что наш национальный лидер прислушался и решил идти в ногу со временем. Кибернетическую спортивную атлетику в массы, товарищи!» — написал Мэддисон в своём «твиттере».
Напомним, с декабря 2019 года Мэддисон является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
- 1 сентября 2020
-
16:20
-
13:27
-
13:17
-
11:19
-
10:01
-
04:01
- 31 августа 2020
-
19:12
-
17:16
-
15:30
-
14:36
-
14:03
-
11:10
- 30 августа 2020
-
23:31
-
17:31
-
13:47
-
12:23
-
11:49
-
11:37
-
04:00
-
00:58
-
00:22
- 29 августа 2020
-
22:43
-
19:38
-
18:09
-
12:40
-
11:47
- 28 августа 2020
-
16:12
-
15:06
-
13:22
-
11:54
-
10:41
-
10:05
-
09:37
- 27 августа 2020
-
23:25
-
22:06