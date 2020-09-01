Мэддисон отреагировал на слова Путина о киберспорте

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который в целом поддержал идею проведения соревнований по киберспорту в школах. Напомним, Путин высказался против ограничений на киберспортивные соревнования в образовательных учреждениях, однако, по его мнению, их следует организовывать должным образом.

«Путин сегодня поддержал идею киберспорта в школах, которую я озвучил на круглом столе с депутатом Власовым прошлой зимой. Радует, что наш национальный лидер прислушался и решил идти в ногу со временем. Кибернетическую спортивную атлетику в массы, товарищи!» — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Напомним, с декабря 2019 года Мэддисон является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.