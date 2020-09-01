Власти России выделят более 46 млрд рублей на разработку отечественной ОС

Правительственная комиссия по цифровому развитию выделит крупные гранты для развития «сквозных технологий». Средства будут направлены на разработки искусственного интеллекта, интернета вещей и прочих современных технологий. В общей сложности на гранты будет выделено 46,3 млрд рублей.

Правительство готово финансировать разработку мультиплатформенной операционной системы. Предлагается также разработать аналоги Zoom и Microsoft Teams.

Гранты будут выделять с 2020 по 2024 год. Поддержку разработчикам окажут фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий. Помощь будет оказываться на принципах софинансирования. Так, получатель гранта должен из собственных средств внести не менее 20% суммы разработки.