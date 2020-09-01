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Власти России выделят более 46 млрд рублей на разработку отечественной ОС

Власти России выделят более 46 млрд рублей на разработку отечественной ОС
Киберспорт 0

Правительственная комиссия по цифровому развитию выделит крупные гранты для развития «сквозных технологий». Средства будут направлены на разработки искусственного интеллекта, интернета вещей и прочих современных технологий. В общей сложности на гранты будет выделено 46,3 млрд рублей.

Правительство готово финансировать разработку мультиплатформенной операционной системы. Предлагается также разработать аналоги Zoom и Microsoft Teams.

Гранты будут выделять с 2020 по 2024 год. Поддержку разработчикам окажут фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий. Помощь будет оказываться на принципах софинансирования. Так, получатель гранта должен из собственных средств внести не менее 20% суммы разработки.

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