RTX 3080 на первых тестах обогнала RTX 2080 почти в два раза

В YouTube-канале Digital Foundry опубликованы первые результаты тестирования RTX 3080. Специалисты сравнили новинку с RTX 2080. В игре Borderlands 3 RTX 3080 обгоняет 2080 на 80%, в Control и Shadow of the Tomb Raider — на 70%. В Doom Eternal 3080 удалось добиться почти двукратного преимущества.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале Digital Foundry.

Напомним, GeForce RTX 3080 оснащена памятью Micron GDDR6x в размере 10 ГБ. У неё 89 тензорных ядер и 28 млрд транзисторов. Разработчик обещает увеличить трассировку лучей на 161% по сравнению с поколением Turing. Теперь видеокарты смогут загружать данные в видеочип, обходя центральный процессор. Это должно ускорить обработку графики. Первой игрой, в которой будет реализована эта система, будет Cyberpunk 2077. GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Она будет стоить $ 700.